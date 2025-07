Retegui ha deciso: va all'Al Qadsiah. All'Atalanta quasi 70 milioni di euro

Il calciomercato inizia a scladarsi, con la Serie A che è pronta a salutare il suo capocannoniere: Mateo Retegui. L'Al Qadsiah, dopo le trattative delle scorse ore per l'italo argentino e per Kean, ha aumentato l'offerta per arrivare all'ok dell'Atalanta. E ora l'operazione è in fase di definizione, con la fumata bianca vicina.

Dopo le prime offerte all'Atalanta per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, il club saudita ha deciso di mettere il piede sull'acceleratore per cercare di convincere i bergamaschi alla cessione. Come riportato da Sportitalia, l'Al Qadsiah ha messo sul piatto un totale 68 milioni di euro (bonus inclusi) e l'operazione dovrebbe chiudersi. Al giocatore un quadriennale da 20 milioni di euro all'anno. L'attaccante sarà così il quinto calciatore italiano a giocare in Saudi League, dopo il biennio di Giovinco con l'Al Hilal dal 2019-2021, Bonaventura e prima ancora Donadoni e Gelsi. Una brutta notizia per Gattuso che vedrà una delle sue punte migliori trasferirsi verso un campionato meno competitivo.