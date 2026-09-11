Dagli inviati Stroppa esalta Mastantuono: "Fa cose semplici e tira fuori le migliori"

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Dopo il triplice fischio di Venezia-Fiorentina, il tecnico dei lagunari Giovanni Stroppa si è presentato in conferenza stampa e ha parlato così di fronte ai cronisti: “Credo che nel primo tempo siamo stati troppo frenetici, prendiamo il 2-1 con una scivolata di un nostro difensore. Avevo chiesto equilibrio a fine primo tempo. Prendiamo il terzo gol mentre stavo cambiando Moreno che aveva i crampi, il 4-1 per un rimpallo. Poi c'è l'inerzia del 4-2, la palla del possibile 4-3. Abbiamo calciato solo tre volte nello specchio. Una sconfitta che brucia, fa male, bisogna pensare in positivo. L'emergenza dietro ci condiziona dall'inizio del campionato. Abbiamo perso Busio, che in mezzo si fa sentire. Sono contento della prestazione di Moreno. Mi auguro che Juan Jesus possa darci esperienza”.

Da cosa dipende quella frenesia?

“Lì dipende dalla scelta dei giocatori, al di là della voglia di andare a prendere il risultato. Come sull'uno a zero, quando cercavamo di andare a riprenderci la palla in avanti. Vero che loro avevano già pareggiato, ma sul 2-1 siamo stati anche sfortunati con una scivolata del nostro difensore”.

Moreno e Busio come stanno?

“Moreno aveva solo crampi. Busio pensiamo si sia fatto veramente male a livello muscolare. Se si è strappato? Bisognerà aspettare qualche giorno”.

Cosa non le è piaciuto in fase offensiva?

“Venivamo troppo vicino ai difensori a giocare con le mezz'ali, non abbiamo servito Hainaut e Sagrado nell'uno contro uno. Il gol è arrivato così, qualche occasione è arrivata da lì, dovevamo essere più pratici, ‘mestieranti’, con personalità. La personalità è arrivata quando eravamo sotto”.

Impressioni su Mastantuono?

“Ha fatto cose semplici, nelle cose semplici ha tirato fuori le cose più importanti”.