Cecchi: "Vanolismo già acquisito? Ancora è presto, ma questa squadra non è inallenabile"

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Sulle pagine de La Nazione c'è spazio anche per il commento di Stefano Cecchi in merito al 4-2 della Fiorentina di ieri sera in casa del Venezia. Questo il suo pensiero sul match: "Certo, il titolo alla serata lo da per forza lui, il «Francotiratore» arrivato dall’Argentina che con le sue tre magie ha regalato felicità insperata. Lo stesso, nelle pieghe di una gara che ha consegnato tre punti diamantati, si è avuto come l’impressione di vedere un’altra squadra rispetto al passato. Con qualche smagliatura, soprattutto a centrocampo dove la Fiorentina all’inizio è sembrata come le vecchie sigarette Nazionali, ovvero senza filtro. Ma anche con una consapevolezza diversa dei propri valori.

Una squadra che non si è sbriciolata alla prima avversità ma che, anzi, proprio dal colpo subito ha saputo progettare la propria risalita. Irrobustendosi e lievitando. Il segno di un vanolismo già acquisito? Dire sì sarebbe una fuga in avanti. Ma di certo da ieri sera è sembrato cominciare il vero campionato di una squadra certo da alesare nella cilindrata e far crescere, ma tutto tranne che inallenabile".