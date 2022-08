NICOLINI, Fiore-Cremo? Viola di un altro pianeta ma...

Eligio Nicolini, ex centrocampista che ha militato tra le altre formazioni anche Cremonese, ha fatto le carte alla sua ex squadra e alla Fiorentina in vista del match di domenica tra i viola e i grigiorossi. Ecco le sue parole: "Sarà una partita all'insegna di tanti gol. La Cremonese in precampionato mi è parsa una buona squadra, anche se non credo possa competere coi Viola. L'entusiasmo della "Cremo" può essere un'insidia ma mi pare che i lombardi non abbiano acquistato molti giocatori esperti per la A. La Fiorentina è di un altro pianeta ad oggi. Per la Viola il match è uno dei più abbordabili, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo".