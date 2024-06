NICO, Stop alle polemiche: titolare contro il Guatemala

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Arrivano notizie importanti sul fronte Nicolas Gonzalez. No, il mercato - per una volta - non c'entra nulla bensì a prendersi la scena sono le novità che riguardano il sempre più probabile impiego dell'esterno nella sfida che l'Argentina giocherà questa notte (alle ore 2 italiane) contro il Guatemala. Come spiega il noto giornalista di TycSport Gaston Edul, il numero 10 della Fiorentina - reduce dalle forti polemiche da parte dei tifosi argentini per il grave errore contro l'Ecuador, ovvero un pallonetto col sinistro eseguito come peggio non si poteva - Gonzalez sarà titolare nell'amichevole che si disputerà tra poche ore al FedExField di Landover, nel Maryland.