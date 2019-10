NICASSIO, Castrovilli ha qualcosa in più degli altri

Il primo allenatore di Gaetano Castrovilli, Gigi Nicassio, ha parlato del centrocampista della Fiorentina. Queste le sue parole: "Lui ha qualcosa in più degli altri perché gioca sempre con disinvoltura, davanti a 10mila spettatori o a 10 persone. Viene da una famiglia umile, è emerso con calma. Ieri ha fatto un assist a Milenkovic dove c'era sia la forza che la qualità giusta perché quando corre la testa è come un faro ed è per questo motivo che anticipa sempre la giocata. Da bambino era l'unico che riusciva a battermi quando li sfidavo a prendere la traversa dal limite dell'area. Io Firenze la conosco perché ho giocato nella Rondinella da giovane, è una città che ama il calcio e per questo si esalta con Gaetano. Io l'ho sempre detto alla sua famiglia in Serie C lui non toccherebbe il pallone, in B inizierebbe a farsi vedere, ma in A sarebbe un fenomeno e con Ribery non può che esaltarsi. Montella ha capito subito quello che poteva dare alla Fiorentina, la gente si chiede da dove venga, ma noi lo abbiamo sempre saputo e lo dissi anche a Guidi quando mi chiese un parere su di lui che sarebbe arrivato diritto in prima squadra e non mi sbagliavo. Per andare agli allenamenti lo zio Minbo faceva 200 km al giorno, Gaetano ha superato le difficoltà con tanti sacrifici. Quando mi porterà la maglia viola la appenderò al centro sportivo... La chiamata in Nazionale può anche arrivare, ma non si monterà la testa, anzi".