NIANGGOLAN, Fumo, e quindi? Siamo allenati...

Intervistato dal portale belga vrt.be, Radja Nainggolan ha parlato così del suo discusso stile di vita: "Se ho collezionato poche convocazioni è solo colpa di Martinez, non del mio stile di vita. Sapete che ho fatto un buon Europeo nel 2016, all'epoca il tecnico era Marc Wilmots. Dopo l'arrivo di Martinez, sono stato allontanato gradualmente. Venne anche in Italia per dirmi che non poteva darmi in Nazionale lo stesso ruolo che avevo alla Roma. Sarei stato contento di rientrare nel gruppo ma lui è convinto che creerei un brutto clima se restassi in panchina. Ho capito che è finita. Marc Wilmots e Vital Borkelmans? Mi hanno accettato così come sono. Mi hanno permesso di fumare sigarette sul balcone. Che problema c'è? Siamo ben allenati, i nostri polmoni sono allenati. Non vedo nulla di male nel fumare. Lo facevo soprattutto per evitare lo stress, mi rilassa". E se Martinez lo riconvocasse? "Non capiterà mai. E se lo facesse, rifiuterei".