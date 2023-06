NGONGE SR, L'agente ha incontrato i viola: vi spiego

Michel Ngonge, padre dell'obiettivo viola Cyril Ngonge, ha parlato a calciohellas.it del futuro del figlio.

Ci può dire qualcosa sull’interesse della Fiorentina?

"L’agente ha incontrato il club viola, è vero. Ero un po’ sorpreso e convinto che dovesse rimanere all’Hellas ma dopo la stagione che ha fatto alcune squadre si sono interessate a lui. Penso che possa fare un passo avanti".

Come è andato l’incontro con i viola?

"Quando un club come la Fiorentina chiede informazioni su di te non devi fare altro che ascoltare la proposta".

Si è parlato anche del Bologna. Ci sono anche altri club alla finestra?

"Le speculazioni non mi piacciono, siamo nella fase iniziale del calciomercato e normalmente il mercato in Italia si accende alla fine. L’agente mi ha detto che ha parlato con il direttore sportivo del Bologna ma è stato soltanto un confronto, nessuna vera offerta".

L’estero è una possibilità?

"Non credo che Cyril andrà all’estero. Ama l’Italia e gli piace Verona. Rimarrà nel vostro Paese al 100%".

Quindi priorità al Verona ma se dovesse arrivare una buona offerta si potrebbe valutare?

"Non sappiamo ancora bene a che prezzo potrebbe lasciare Verona. I gialloblù devono ricostruire la rosa e se altre squadre si propongono studieremo l’offerta, non è un problema. Ora il suo contratto è con l’Hellas. Vedremo".