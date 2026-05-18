Nella Top11 dell'ultima giornata di Serie A Femminile ci sono due viola: ecco la lista

vedi letture

Nella giornata di ieri è andata in archivio la stagione 2025/26 della Serie A Women che ha visto il trionfo della Roma, qualificata alla prossima Champions League assieme a Inter e Juventus, e la retrocessione in Serie B del Genoa. Una giornata che ha visto vittorie sorprendenti come quelle di Como Women e Ternana e che ha permesso di stilare l’ultima Top11 di giornata di quest’anno. Le squadre più rappresentate sono Juventus, Roma, Fiorentina e Como Women con due atlete a testa: Kullberg e Rasmussen per le bianconere, Heatley e Dragoni per le giallorosse, Lombardi e Bredgaard per le viola e infine Capelletti e Nischler per le lariane. A queste si sommano De Rita del Sassuolo, Petrara della Ternana Women e Floe del Napoli Women.

Questa la formazione ideale dell’ultima giornata schierata con il 4-3-3: Capelletti (Como Women), De Rita (Sassuolo), Kullberg (Juventus), Heatley (Roma), Lombardi (Fiorentina); Petrara (Ternana Women), Dragoni (Roma), Nischler (Como Women); Bredgaard (Fiorentina), Floe (Napoli Women), Rasmussen (Juventus).

Qui i risultati

SERIE A WOMEN, 22ª GIORNATA

Roma-Genoa 2-0 51' e 72' Dragoni

Inter-Como Women 0-3 37' Bernardi, 43' e 53' Nischler

Napoli Women-Sassuolo 1-1 4’ De Rita (S), 69’ Floe (N)

Ternana Women-Milan 1-0 90’+2’ Lazaro

Fiorentina-Lazio 2-1 30’ Tryggvadottir (F), 74’ Bredgaard (F), 89’ Karczewska (L)

Parma-Juventus 1-3 9’ Godo (J), 70’ Rasmussen (J), 80’ Distefano (P), 90’ Thomas (J)

CLASSIFICA SERIE A WOMEN -

Roma 55 (Campione d’Italia)

Inter 44 (Champions League)

Juventus 39 (Champions League)

Fiorentina 36

Lazio 33

Milan 32

Napoli Women 32

Como Women 30

Sassuolo 18

Ternana Women 17

Parma 16

Genoa 10 (retrocessa in B)