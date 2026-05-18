Nella Top11 dell'ultima giornata di Serie A Femminile ci sono due viola: ecco la lista
Nella giornata di ieri è andata in archivio la stagione 2025/26 della Serie A Women che ha visto il trionfo della Roma, qualificata alla prossima Champions League assieme a Inter e Juventus, e la retrocessione in Serie B del Genoa. Una giornata che ha visto vittorie sorprendenti come quelle di Como Women e Ternana e che ha permesso di stilare l’ultima Top11 di giornata di quest’anno. Le squadre più rappresentate sono Juventus, Roma, Fiorentina e Como Women con due atlete a testa: Kullberg e Rasmussen per le bianconere, Heatley e Dragoni per le giallorosse, Lombardi e Bredgaard per le viola e infine Capelletti e Nischler per le lariane. A queste si sommano De Rita del Sassuolo, Petrara della Ternana Women e Floe del Napoli Women.
Questa la formazione ideale dell’ultima giornata schierata con il 4-3-3: Capelletti (Como Women), De Rita (Sassuolo), Kullberg (Juventus), Heatley (Roma), Lombardi (Fiorentina); Petrara (Ternana Women), Dragoni (Roma), Nischler (Como Women); Bredgaard (Fiorentina), Floe (Napoli Women), Rasmussen (Juventus).
Qui i risultati
SERIE A WOMEN, 22ª GIORNATA
Roma-Genoa 2-0 51' e 72' Dragoni
Inter-Como Women 0-3 37' Bernardi, 43' e 53' Nischler
Napoli Women-Sassuolo 1-1 4’ De Rita (S), 69’ Floe (N)
Ternana Women-Milan 1-0 90’+2’ Lazaro
Fiorentina-Lazio 2-1 30’ Tryggvadottir (F), 74’ Bredgaard (F), 89’ Karczewska (L)
Parma-Juventus 1-3 9’ Godo (J), 70’ Rasmussen (J), 80’ Distefano (P), 90’ Thomas (J)
CLASSIFICA SERIE A WOMEN -
Roma 55 (Campione d’Italia)
Inter 44 (Champions League)
Juventus 39 (Champions League)
Fiorentina 36
Lazio 33
Milan 32
Napoli Women 32
Como Women 30
Sassuolo 18
Ternana Women 17
Parma 16
Genoa 10 (retrocessa in B)
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