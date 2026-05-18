Tacchinardi duro dopo Juventus-Fiorentina: "Ai giocatori non frega della Champions"

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La sconfitta contro la Fiorentina complica tremendamente la corsa Champions della Juventus. Uno 0-2 senz'appello che ha scatenato la rabbia di tifosi e le critiche degli ex bianconeri, tra cui Alessio Tacchinardi, che ha commentato così il Ko negli studi di Pressing su Mediaset: "Contro Verona e Fiorentina Spalletti ci ha provato a infondere grinta ai suoi giocatori ma da quello che ho visto mi sembra che a loro non freghi molto, che sia Champions o Europa League non cambia niente.

Non sono ossessionati dalla Champions, lo si è visto anche dagli ultimi venti minuti di gara coi viola, passaggi su passaggi e nessuno che si prendeva la responsabilità di porvare a fare qualcosa".