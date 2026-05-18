Sentite l'agente di Paolo Vanoli: "Lo vedrei bene a Napoli per il dopo Conte"

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Quale futuro per Paolo Vanoli? Sospeso tra una possibile conferma a Firenze e una separazione con la squadra che è riuscito a salvare nonostante le drammatiche condizioni in cui è subentrato, l'attuale allenatore della Fiorentina viene accostato dal Napoli dal suo procuratore, Andrea D'Amico, che ha parlato così a StileTv: "Io credo che se Antonio Conte potesse accetterebbe la panchina della Nazionale, penso possa essere il finale più logico questo con il suo addio al Napoli in estate. Vincenzo Italiano è un ottimo profilo ma vanno capite le aspirazioni del club, ci sono tante variabili da tenere in considerazione per il dopo-Conte in caso vada via. Anche Vanoli sarebbe un'ottima alternativa per il Napoli.

Sarri? Sarebbe un ritorno, potrebbe comunque fare bene. Ciò non toglie che Conte lascerebbe comunque un vuoto importante e chi subentra dovrebbe avere la sua stessa filosofia per dare continuità al progetto".