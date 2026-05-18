Borghi: "La Fiorentina ha dato una gioia ai tifosi, ma la stagione è da dimenticare"

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Sul proprio canale YouTube il noto giornalista Stefano Borghi ha commentato Juventus-Fiorentina, gara di ieri terminata col punteggio di 2-0 per i viola: "La Fiorentina ha tirato fuori carattere e determinazione proprio nel momento in cui tutto sembrava non ci fosse più margine. Rimane comunque una stagione ben al di sotto delle aspettative per i viola, condizionata da numerose difficoltà e da prestazioni poco convincenti sotto ogni aspetto. Per quanto riguarda la gara, almeno nel finale è arrivata una gioia significativa per i tifosi, che difficilmente scorderanno questo successo anche per il forte valore simbolico della rivalità con la Juventus.

I bianconeri hanno subito il gol di Ndour con una difesa mal posizionata e con evidenti responsabilità anche di Di Gregorio. Alla prima vera occasione offensiva della Fiorentina è arrivata la rete. Bellissimo invece il gol realizzato da Mandragora, nato da una giocata di grande qualità.."