Aquilani al posto di Grosso a Sassuolo? L'ex tecnico della Primavera viola piace a tutti

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Il Catanzaro è una delle sorprese della Serie B e il suo tecnico, Alberto Aquilani, fa gola a tante squadre per il futuro. I calabresi hanno vinto a sorpresa con un netto 3-0 la semifinale d'andata dei playoff di categoria contro il Palermo, un exploit che ha riacceso il mercato sull'ex allenatore della Primavera della Fiorentina. Secondo PrimoCanale Aquilani sarebbe il primo obiettivo della Sampdoria per la panchina del prossimo anno, ma occhio anche a una possibile offerta dalla Serie A, visto che il Sassuolo ha annotato il suo nome da tempo, ma prima i neroverdi dovranno capire il futuro di Fabio Grosso.