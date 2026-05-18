Bergomi: "La Juventus non ha aggredito la Fiorentina, che invece ha fatto il suo"

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Giuseppe Bergomi è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta della Juventus in casa contro la Fiorentina analizzando così la vittoria dei viola a Torino: "La Juventus almeno col Verona ha creato tanto e non ha concretizzato, mentre con la Fiorentina ho visto poche situazioni offensive pericolose e secondo me l'approccio alla partita da parte dei giocatori bianconeri è stato sbagliato. La squadra di Spalletti, già dal calcio di inizio come abbiamo visto la settimana scorsa, va ad aggredire la partita ma contro la Fiorentina non l'ha aggredita e l'ha aspettata, pensando: 'Tanto, prima o poi, il gol glielo facciamo'.

Invece la Fiorentina ha fatto la sua partita e ha fatto la sua prestazione, cioè si è messa lì come una squadra seria: la truppa di Vanoli ripartiva molto bene e la Juventus è andata in difficoltà".