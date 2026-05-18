Sabatini: "La Fiorentina ha avuto il meglio da due ex Juventus"

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Intervenuto sul proprio canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato così la vittoria della Fiorentina contro la Juventus: "La squadra viola ha trovato il meglio da giocatori che sono il passato della Juventus. Fagioli è stato il migliore in campo tra i centrocampisti nei 60 minuti in cui è stato in campo e la Juventus lo ha ceduto alla Fiorentina a una valutazione molto bassa. Andate a ringraziare chi l’ha svenduto...”.

Sabatini ha poi parlato di Mandragora: “Il secondo che ha dato il massimo è Mandragora, che simboleggia quel periodo delle plusvalenze che ha creato tanti problemi alla Juventus, tra costi, cambi dirigenziali e conseguenze pesanti negli anni successivi”.