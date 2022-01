NDOMBELE, Accordo Valencia-Spurs. Ora Amrabat...

Accordo fra Valencia e Tottenham per lo sbarco in Spagna di Tanguy Ndombele. A riportare la notizia è Telefoot che parla di un contatto decisivo fra i due club fissato per il pomeriggio con l'ex Lione dovrebbe approdare al club spagnolo in prestito fino al termine della stagione. Potrebbe così sbloccarsi l'acquisto di Sofyan Amrabat per gli Spurs.