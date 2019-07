NAZIONE, Solo Cash per Veretout. Il prezzo...

La Fiorentina non si schioda da 25 milioni per Veretout. Questa la richiesta avanzata da Pradé anche alla Roma, dopo aver fatto la stessa cifra il giorno prima al Milan. - questa la notizia principale della Nazione in edicola oggi - I viola hanno fissato il prezzo di Jordan Veretout e da quello non hanno intenzione di scendere. O meglio. Non hanno voglia di inserire evetuali contropartite tecniche. I rossoneri avevano provato a tentare la Fiorentina con Cutrone e poi con Biglia. La Roma ha provato a offrire Defrel, ma la risposta è stata la stessa: solo contanti. Questo perché il club vuole acquistare giocatori da altri club, a partire da De Paul dell'Udinese mentre su Pavoletti c'è il "veto" del Cagliari che lo ritiene centrale al suo progetto. E a proposito di no, si è registrato quello dei viola alla Roma per Pezzella, mentre resta sospetto l'incontro fortuito tra Pradè e Paratici, fortuito sì ma con Chiesa sullo sfondo pur avendo la società pubblicamente ribadito la non cessione.