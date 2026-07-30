Dall'Inghilterra, Solomon può andare al West Ham: la situazione

Dall'Inghilterra, Solomon può andare al West Ham: la situazioneFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:30News
di Redazione FV

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il futuro di Manor Solomon potrebbe essere ancora in Premier League. L'ex attaccante della Fiorentina è infatti finito nel mirino del West Ham, che lo avrebbe individuato come il principale candidato per raccogliere l'eredità di Crysencio Summerville, trasferitosi all'Al-Hilal in questa finestra di calciomercato.

La situazione 

Gli Hammers sarebbero intenzionati a puntare con decisione sull'esterno offensivo israeliano e starebbero valutando un'operazione a titolo definitivo con il Tottenham, club che ne detiene il cartellino. Nelle prossime settimane potrebbero quindi intensificarsi i contatti tra le due società per capire la fattibilità dell'affare e provare a chiudere l'operazione prima della fine del mercato.