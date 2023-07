NAZIONALE, Le novità: Buffon, Barzagli e il vice Bollini

FirenzeViola.it

Rivoluzione nello staff tecnico della Nazionale di Roberto Mancini. Come riporta Repubblica tra le novità spunta il nome di Gigi Buffon che, se confermasse la scelta di appendere i guanti al chiodo, potrebbe ricoprire un ruolo alla Gianluca Vialli, quello cioè di capo delegazione. Dopo il trionfo con l'Italia under 19 salita sul tetto d'Europa a Malta, il tecnico Alberto Bollini compie un triplo salto e viene nominato vice allenatore di Mancini. Completano il team del tecnico jesino il fedelissimo collaboratore Fausto Salsano e l'ex difensore Andrea Barzagli, anche questa novità rilevante, così come il ritorno di Antonio Gagliardi, anche lui collaboratore tecnico come Salsano e Barzagli (e che prima ha svolto un ruolo da match analyst). Lele Oriali mantiene l'impegno di team manager.

Avvicendamento sulla panchina dell'under 21: dopo l'addio di Nicolato al termine di un Europeo da dimenticare, viene promosso come ct degli azzurrini Carmine Nunziata, che ha sfiorato il titolo iridato con l'U20. A questo punto la guida di quest'ultima potrebbe essere ricoperta da Alberico Evani, altro uomo di fiducia del Mancio