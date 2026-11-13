Nazionale, Frattesi lascia il ritiro per un risentimento muscolare

All’indomani della vittoria in rimonta per 3-1 con la Francia, la Nazionale è tornata ad allenarsi a Milano (senza fare ritorno a Coverciano visto che domani partirà alla volta di Bruxelles, presso il Centro Sportivo Angelo Moratti in vista del match di domenica con il Belgio, ultimo incontro nel girone di UEFA Nations League. La squadra è stata divisa in due gruppi, con una seduta di scarico in palestra e piscina per l’undici titolare con i Bleus e lavoro sul campo per gli altri.

Intanto Davide Frattesi, ieri titolare con Tonali e Barella e a segno contro la Francia, ha lasciato il raduno azzurro: il centrocampista della Lazio, a segno ieri con la Francia, è alle prese con un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida con il Belgio e farà quindi rientro presso il club di appartenenza.