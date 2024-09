NATIONS LEAGUE, L'11 della Croazia: out Pongracic

FirenzeViola.it

Dopo la sconfitta subita contro il Portogallo, la Croazia di Marin Pongracic torna in campo questa sera alle 20:45 per affrontare la Polonia. Out dall’undici titolare scelto da Dalic il centrale viola, apparso molto in difficoltà nel corso della gara contro i lusitani e colpevole sulla rete del 2-0 firmata da Cristiano Ronaldo. Queste le scelte di formazione:

CROAZIA: Livakovic; Sutalo, Caleta Car, Gvardiol; Pjaca, Sucic, Kovacic, Modric, Sosa; Petkovic, Matanovic

POLONIA: Skorupski; Walukiewicz, Bednarek, Dawidowicz; Kaminski, Urbanski, Szimanski, Zielinski, Zalewski; Bogusz, Lewandowski