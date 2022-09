NATALI, Difesa viola forte. Con Europa serve equilibrio

Cesare Natali, ex difensore della Fiorentina, ha analizzato il momento che sta vivendo il calcio italiano dicendo la sua sulla difesa viola: "Sono sempre all'interno del mondo del calcio. Da 5 anni vivo in Spagna e lavoro ancora in questo mondo. Mio figlio gioca nel Barcellona e potenzialmente potrebbe essere più forte di me".

Come vede da lontano la Serie A?

"È un calcio che va piano, non lo sto seguendo molto. Seguo di più il calcio spagnolo. La nazional maggiore è la punta dell'ice berg dei problemi del nostro calcio. Nelle squadre spagnole si lavoro di più con la palla. Il modello spagnolo funziona ormai da anni, dovremmo prenderlo come ispirazione".

Sulla differenza fra difesa a zona e a uomo: "Io non intenzione di fare l'allenatore. A Coverciano, durante i corsi che comunque ho fatto, ne ho parlato molto. Credo che negli ultimi anni si sia perso molto sotto questo aspetto, perché si è privilegiato il difensore bravo in impostazione. Si è persa la filosofia italiana, spesso si vedono gol sui quali non si capisce perché l'attaccante fosse tutto solo. Chiellini è stato l'ultimo difensore vero".

Sulla difesa viola: "La difesa viola è forte, quelli sono difensori. Come tipologia di difensori mi piacciono, sono forti nel duello ma meno nell'impostazione. Vanno sfruttati lì".

Quanto sta pagando il doppio impegno questa Fiorentina?

"Che sia un impegno gravoso è indiscutibile. Ma penso che abbia le risorse. Se non fai gol però rimani lì. La Fiorentina gli attaccanti però li ha. Quando giochi le competizioni europee giocahi nonostante le fatiche, l'equilibrio si trova. Oggi i giocatori sono super controllati sotto tutti i punti di vista".