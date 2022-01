NASSI, A DV9 avrei fatto offerta per lasciare l'agente

Intervistato da TMW, Claudio Nassi, ex ds della Fiorentina, ha detto la sua riguardo al caso Vlahovic:

Fosse stato nella Fiorentina come avrebbe agito con Vlahovic?

"Sarei andato a casa di Vlahovic e avrei messo al tavolo tutta la famiglia chiedendo quanto avrebbero voluto per rompere il contratto col procuratore. Mi mettevo d'accordo, facevano la disdetta e chiuso. Poi naturalmente avrei deciso se tenerlo o venderlo. Tanto è sempre un problema di soldi".

Il futuro poteva o potrebbe essere Alvarez per la Fiorentina?

"Pare che sia ormai del City e allora mi stupisce che, se è bravo, non lo abbia preso Burdisso visto che si sapeva che Vlahovic sarebbe stato in partenza. Quindi ci sono dei dubbi sul valore di Alvarez perchè io ho fiducia in Burdisso e se non lo ha preso, visto che non costava un'enormità, non convinceva".