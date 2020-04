NARDELLA, Un viola ci ha fatto grande donazione

"Un grande calciatore della Fiorentina ha fatto in anonimato una donazione importante, con cui noi pagheremo i pacchi per i pasti per le famiglie in difficoltà". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corso di una diretta Instagram con il comico Giorgio Panariello, dove si è affrontato anche il tema della solidarietà per sconfiggere il coronavirus. "A Firenze c'è tanta generosità - ha detto Nardella -. È una delle cose più belle del nostro Paese. Abbiamo tanti difetti ma anche un grande cuore".