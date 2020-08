NARDELLA, Stadio? Politica dia risposte. Su Rocco...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, alla luce delle parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato della situazione legata ai principali temi di attualità viola: “Ho apprezzato le parole di Commisso, in particolare del suo entusiasmo: ieri ci siamo anche sentiti. Mi aspetto anche io che il Parlamento dia delle possibilità di riammodernare gli stadi. L'emendamento di Renzi? C'è il suo ma ce ne sono anche altri: da anni diciamo che il sistema degli stadi italiani sia vecchio. Ora però siamo alle porte con i sassi: il Governo si deve pronunciare. A Firenze abbiamo realizzato valanghe di opere pubbliche, non ci spaventa l'idea di rifare lo stadio. Secondo Commisso la politica ha perso credibilità? La politica avrà l'opportunità di rivalersi nei prossimi giorni: anche io mi aspetto un segnale chiaro. Ci sono troppi vincoli per modernizzare gli stadi nuovi. Se pensate che solo la Juve ha realizzato uno stadio nuovo e tutti gli altri sono stati restaurati..."