NARDELLA, Stadio? Parlerò col ministro Franceschini

"Con il ministro Dario Franceschini parleremo anche dello stadio ovviamente perché restano sul tavolo due ipotesi: o il restyling del Franchi che richiederà una procedura ad hoc perché si tratta di un monumento nazionale, o il nuovo stadio alla Mercafir". Lo ha detto il sindaco Dario Nardella a margine del Consiglio comunale di Firenze. E a chi gli ha chiesto se si senta toccato in causa delle accuse mosse dal patron gigliato Rocco Commisso che, dopo aver effettuato quest'oggi un sopralluogo nell'area Mercafir, a nord ovest di Firenze, ha detto che sullo stadio si aspettava che in passato fossero stati fatti maggiori passi in avanti, Nardella ha risposto: "Non credo proprio che Commisso volesse chiamare in causa il sindaco o il comune. Ovviamente sappiamo che da tanti anni si aspetta di fare lo stadio nuovo, noi pero' per quanto riguarda la Mercafir stiamo mettendo appunto un'ipotesi che ci permetterebbe anche di superare il project financing e quindi ridurre ancora di piu' i tempi. Su questo e' possibile parlare anche con i nostri tecnici".