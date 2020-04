NARDELLA, Porteremo tutto nel cuore. Buona Pasqua

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha affidato a Facebook il proprio post di auguri di buona Pasqua ai cittadini. Queste le sue parole: "Mai come in questa Pasqua la speranza, il coraggio, l’umanità sono forti e profondi. Porteremo questi momenti nei nostri cuori e nelle nostre menti per sempre. Il mio abbraccio a tutti i fiorentini, orgoglioso più che mai di essere il vostro sindaco. Buona Pasqua!".

Queste le foto della celebrazione in piazza Duomo con il cardinal Giuseppe Betori: