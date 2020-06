NARDELLA, Mia priorità rimane il Franchi. Campi...

Dario Nardella, sindaco di Firenze, è intervenuto per parlare della questione stadio. Ecco le sue dichiarazioni: "Il fatto che la manifestazione dei tifosi finisca al Franchi penso che sia un segnale. Tutto converge, specialmente in questo momento, in un Franchi profondamente rinnovato che possa essere moderno, ma che mantenga la sua anima. I tifosi quando li incontro mi chiedono questo ed è l'ipotesi preferibile. Nessuno può prendersi la responsabilità di abbandonare uno stadio in un quartiere dedicato allo sport e vissuto come Campo di Marte dove tra l'altro passano infrastrutture e ne arriveranno altre come la tramvia. Mercafir? Abbiamo sempre detto, anche in precedenza, che dovevamo impegnarci soprattutto sul Franchi, ora più che mai. Questo è uno stadio che è un simbolo del calcio, del tempo e anche dell'atletica. Manifestazione interesse Fiorentina per lo stadio a Campi? Non posso dare giudizi perché su questo progetto non so niente non avendo visto né disegni, né elementi sulle infrastrutture. Io lavoro per il bene di Firenze, ma la Fiorentina non sono io a scegliere quale decisione deve prendere. Se da sindaco metropolitano non ostacolerò lo stadio a Campi? Io giudicherò i progetti sull'infrastrutturazione di tutta l'area dove vorrà la nuova proprietà fare lo stadio, ma fino a quando quelli non ci sono non posso dare giudizi. Non appena ci sarà io lo giudicherò, ma il tema è troppo articolato per farlo adesso e si sbaglierebbe. Il mio pensiero, la mia priorità e quello su cui lavoro rimane il Franchi".