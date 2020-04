NARDELLA, Firenze, troppo traffico. Dati virus stabili

Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha fatto il punto della situazione su come la città sta vivendo questo momento di lockdown: “Il weekend non è andato male anche se nella scorsa settimana c’è stato un aumento del traffico. Nelle settimane passate c’era stata una diminuzione dell’80% ma ora c’è un allentamento ingiustificato delle misure. I controlli della Polizia sono stati molto intensi ma ieri solo 6 persone sanzionate. Adesso vediamo cosa accadrà con il tema legato alle mascherine: andare a ritirare la mascherina gratuita non è una scusa per uscire e soprattutto guai buttare per terra maschere e guanti usati. Le distribuiremo porta a porta a tutte le persone del nostro comune che hanno più di 65 anni. Presto la disponibilità di mascherine aumenteranno. I dati toscani? Sono in aumento perché si fanno più tamponi: siamo ancora su numeri stabili, la fase di fuoriuscita dall’emergenza sarà molto lenta anche se è giusto iniziare a parlare di Fase 2. Il Governo deve essere più efficace, serve una guida centralizzata per evitare che ogni Regione faccia come vuole. Un esempio è l’app: ne serve una nazionale, non una per ogni Regione”.