NARDELLA, Fiducia: i 55 mln del Franchi arriveranno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ai microfoni di Italia 7 ha parlato della situazione legata al Franchi: “Stiamo andando avanti per la riqualificazione dello stadio ed entro la fine del mese pubblicheremo il bando dei lavori, col lotto principale del progetto che è già finanziato, con 130 milioni di euro. Se guardiamo le altre città, esclusa Torino con l’Allianz Stadium, Firenze è più avanti. Per il resto, sono solamente polemiche che non ci riguardano”.

Prosegue: “Il fatto che gli Europei 2032 siano in Italia ci aiuta. Resto fiducioso che l’ultima parte dei fondi mancanti, i 55 milioni sottratti ingiustamente, arriverà. Dato che sono stati resi a Venezia, anche Firenze ha diritto a riavere i suoi fondi, che erano destinati alla città e ai fiorentini. L'obiettivo è iniziare i lavori all’inizio dell’anno nuovo, perché Campo di Marte, tutta Firenze e i cittadini meritano uno stadio all’altezza. A maggior ragione perché è un bene pubblico e non si può abbandonare”.