Demirovic innamorato di Dzeko: "Per me è come un supereroe, voglio portarlo al Mondiale"

vedi letture

Nonostante il momento complicato per lui e per la Fiorentina, Edin Dzeko rimane un idolo, soprattutto in patria. Il suo connazionale Ermedin Demirovic ha parlato di recente ai microfoni di Bild, tornando a raccontare il rapporto speciale che lo lega al capitano della nazionale bosniaca, Dzeko appunto: "È il mio idolo - ha confessato Demirovic - Da bambino era un supereroe per me e lo è ancora. Giocare insieme a lui è fantastico. Farò del mio meglio per aiutarlo ad arrivare ai Mondiali e perché Edin possa salutare la nazionale nel modo migliore".