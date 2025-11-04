Napoli senza idee in Champions: 0-0 con l’Eintracht e qualificazione lontana

vedi letture

Il Napoli delude ancora in Champions League, fermato sullo 0-0 casalingo dall’Eintracht Francoforte in una gara povera di emozioni. Gli azzurri hanno dominato il possesso palla, superando il 70% nel primo tempo, ma la manovra è apparsa sterile e priva di incisività negli ultimi metri. Nonostante qualche sprazzo di Elmas, la squadra di Conte non è riuscita a creare vere occasioni da gol.

McTominay e Anguissa hanno confermato il momento di scarsa brillantezza collettiva. L’Eintracht, compatto e disciplinato, ha puntato sulle ripartenze e ha contenuto senza troppa fatica gli attacchi di un Napoli prevedibile e lento nella costruzione. Anche i cambi effettuati da Conte non hanno portato l’impatto sperato, lasciando invariato il copione di un match soporifero e privo di ritmo. Con questo pareggio, il primo nel girone dopo una vittoria e due sconfitte, la situazione si complica: gli azzurri restano a quota quattro punti in quattro partite, lontani dalla sicurezza della qualificazione.