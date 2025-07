Napoli, Lucca si presenta: "Napoli è sempre stata la prima opzione. Ho parlato con Gattuso"

vedi letture

A Dimaro, nel quinto giorno del ritiro pre-campionato del Napoli, è stato presentato Lorenzo Lucca. L'ex centravanti dell'Udinese interverrà dalle 15 in conferenza stampa direttamente dal palco del Teatro Comunale di Dimaro per rispondere alle domande della stampa. Ecco un estratto della sua conferenza stampa raccolta da Tuttomercatoweb.com:

E' uno step importante per la sua carriera. Cosa l'ha colpito di più?

"Sicuramente il gruppo, tutte le persone che lavorano all'interno, mi hanno accolto benissimo, siamo un gruppo fantastico, ci vogliamo tutti bene e lottiamo per un unico obiettivo".

Conte migliora sempre i giocatori, cosa può tirare fuori da lei in più?

"Non devo essere io a giudicare il mister, ha vinto tanto, ha tanta esperienza in Italia ed all'estero, posso solo imparare a livello tattico e mentale che è uno dei suoi punti di forza".

Lukaku è il suo compagno di reparto, c'è una caratteristica che ammiri?

"Sicuramente è un giocatore fantastico, ha fatto una grande carriera, sta facendo una grande carriera e posso prendere molte cose positive da lui, è un piacere giocare con lui ed imparare da lui. Non vedo l'ora di scendere in campo e giocare con lui".

Si parla di crescita professionale, avrà riflessi in chiave nazionale? Ha già parlato con Gattuso?

"Ci siamo sentiti col mister in estate, mi ha chiesto come stavo, in ottica Nazionale sono venuto qui e Napoli è sempre stato l'unico mio obiettivo, la mia prima scelta, insieme al direttore, al presidente ed al mister, mi hanno voluto fortemente, è un percorso che sta iniziando e che può finire poi benissimo con i Mondiali e devo giocarmi le mie carte nella maniera corretta e lavorare settimana dopo settimana".