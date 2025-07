Eurodonne, il ct azzurro Soncin: "Finale degli Europei un sogno da realizzare"

"C'è un grande sogno da realizzare, raggiungere la finale di questo europeo". Così il ct della nazionale di calcio femminile Andrea Soncin parlando in conferenza stampa alla vigilia della semifinale degli Europei contro l'Inghilterra campione in carica, in programma domani alle 21. "Siamo convinti di vincere questa partita, c'è grande rispetto per le inglesi e la loro esperienza. Per la finale dobbiamo recuperare bene, sarà una partita di alto livello fisico", ha aggiunto.