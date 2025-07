Eurodonne, Wiegman: "Noi siamo le favorite? Sarebbe irispettoso per l'Italia"

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Penso che sarebbe davvero irrispettoso nei confronti dell'Italia pensare che siamo le favorite. Anche loro sono arrivate in semifinale, ed è un grande risultato per qualsiasi squadra. Abbiamo visto come hanno giocato. Dobbiamo dare il massimo per vincere". Lo ha detto la ct dell'Inghilterra, Sarina Wiegman, nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Euro Women 2025 contro le azzurre di Andrea Soncin. Ricordando le due reti subite nei quarti dalla Svezia, che hanno costretto la sua nazionale ad una non facile rimonta, la coach ha spiegato di stare preparando un piano gara che consenta "di giocare bene fin dal primo minuto ed essere equilibrate.

Speriamo di riuscire a mantenere un po' più la calma". Tutte le sue calciatrici sono disponibili per la semifinale, inclusa la capitana Leah Williamson, che era uscita contro la Svezia per una una distorsione ad una caviglia. "Scegliere le titolari mi dà il mal di testa, ma questo che rende la squadra forte. Prima di ogni partita prendiamo in considerazione molte cose, lo faremo anche domani, quando penso che la gara sarà diversa. La Svezia era una squadra molto fisica, che puntava al contropiede e anche l'Italia può fare lo stesso, le azzurre sono creative nei loro schemi, hanno varie soluzioni", ha concluso. (ANSA).