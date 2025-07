Ecco il bomber per lo United: Mbeumo ufficiale fino al 2030, affare da 80 milioni

L'attesa è finita, Bryan Mbeumo si è unito ufficialmente al Manchester United. L'attaccante camerunense di 25 anni lascia il Brentford per 80 milioni di euro circa e da 13º miglior marcatore di sempre in Premier League, avendo segnato 70 gol in 242 partite. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale con i Red Devils fino al 2030 e va a rinforzare un reparto che ha visto pesare molto l'assenza in area di rigore di Hojlund e Zirkzee.

"Il Manchester United è lieto di confermare che Bryan Mbeumo si è unito al club, in attesa della registrazione ufficiale. Il nazionale camerunese ha firmato un contratto fino a giugno 2030, con opzione per un ulteriore anno. La scorsa stagione, Mbeumo, 25 anni, ha segnato 20 gol in Premier League, il quarto miglior risultato del campionato, e ha fornito altri otto assist. Dalla promozione del Brentford nella massima serie, Mbeumo ha mantenuto una media impressionante di 18 contributi a gol per stagione", la chiosa dell'annuncio del club inglese.