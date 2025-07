Il Nottingham Forest prepara il colpo verso i viola: offerti 30 milioni per Ndoye

Il Bologna non fa sconti per Dan Ndoye: se la valutazione di 45 milioni vale per il Napoli, lo stesso si può dire per il Nottingham Forest, altro club fortemente interessato a lui in questa fase di mercato (squadra peraltro che la Fiorentina affronterà il prossimo 5 agosto al City Ground in amichevole). Come riporta Sky Sport infatti, il club inglese ha presentato una prima offerta – poi rifiutata dal Bologna – pari a circa 30 milioni di euro.

Come riporta l'emittente poi, anche il Forest, così come il Napoli, ha già raggiunto un accordo con il giocatore, sia sui termini personali sia sulla base di un contratto di 5 anni. Ci saranno comunque dei nuovi contatti fra gli inglesi e i rossoblu nelle prossime ore per comprendere meglio la fattibilità della situazione e i margini per la trattativa.