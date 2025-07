Ufficiale L'Al-Qadsiah annuncia finalmente il nuovo attaccante: niente Kean, è Retegui

"El Goleador. Benvenuto Retegui". Così l'Al-Qadsiah, sui propri social, ha annunciato l'arrivo di Mateo Retegui dall'Atalanta, un colpo sensazionale per il club arabo. Il centravanti italiano lascia l'Atalanta dopo solo una stagione e in generale la Serie A dopo due anni dal suo arrivo, quando fu acquistato dal Genoa nell'estate 2023. Si tratta di una maxi operazione in uscita per i nerazzurri, che sono riusciti a vendere il giocatore ad un prezzo molto più alto di quanto lo avevano pagato un anno fa.

Merito ovviamente del rendimento avuto da Retegui con la maglia dell'Atalanta, che lo ha portato a diventare capocannoniere della Serie A. L'Atalanta ha accettato di lasciar partire Retegui ma solo per una grande offerta. L'Al-Qadsiah infatti ha pagato 67 milioni di euro per avere l'attaccante della Nazionale italiana. Ricordiamo che l'Al-Qadsiah ha scelto di puntare su Retegui dopo il rifiuto di Moise Kean di accettare l'offerta degli arabi.