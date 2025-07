FirenzeViola La Fiorentina guarda all'estero per la mediana: piace Martel del Colonia

La Fiorentina continua a cercare un centrocampista per completare il reparto da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli e negli ultimi giorni è rimbalzato forte il nome di Sohm del Parma. Il giocatore svizzero però non è l'unico profilo seguito dai dirigenti di Commisso, che stanno sondando con interesse anche il mercato internazionale.

Colosso tedesco

Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, uno dei nomi che i viola seguono con attenzione è quello di Eric Martel, mediano dal grande fisico in scadenza nel 2026 col Colonia. Il calciatore cresciuto nel RB Lipsia e capitano della Germania U21 nell'ultimo Europeo di categoria (dove ha affrontato anche l'Italia n.d.r.), ha deciso di non rinnovare il contratto col club tedesco e dunque starebbe cercando una nuova sistemazione.

Quanto chiede il Colonia?

La valutazione da parte del Colonia nonostante la scadenza tra un anno è di circa 10 milioni, una cifra alta ma comunque in linea col budget che la Fiorentina vorrebbe investire per il nuovo centrocampista da affiancare a Fagioli in un'ideale mediana a due. Si aggiunge dunque un nome alla lista dei profili seguiti dai viola, anche se Pioli non pare voler mettere fretta a Pradè e Goretti preferendo valutare, nel frattempo, il materiale tecnico già presente nella propria rosa.