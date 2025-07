Giovedì nuovo consiglio federale: ecco tutti i temi all'ordine del giorno

È stata convocata per le ore 11 di giovedì 24 luglio la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 10 luglio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; integrazione dell’organico per il Campionato di Serie C per la stagione 2025/2026; integrazione dell’organico per il Campionato di Serie B Femminile per la stagione 2025/2026; modifiche regolamentari; nomine di competenza; varie ed eventuali.