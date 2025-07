Social Giorno libero Fiorentina: Kean al mare con l'ex compagno Ndiaye

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean si gode in barca il giorno libero concesso da Stefano Pioli dopo l'amichevole di ieri in cui ha segnato il secondo gol dell'8-0 contro la Primavera, con il portierino Fei che gli ha negato la doppietta. Ed oggi il centravanti viola ha scelto il mare insieme all'amico Moussa Ndiaye, conosciuto ai tempi delle giovanili della Juventus. Il giocatore ha appena firmato con il Poggibonsi e i due si ritroveranno così entrambi in Toscana. Oggi intanto musica (l'altra grande passione di Kean) e gita in barca insieme.