Pistocchi: "Dzeko mossa interessante. Champions? I viola sono un'outsider"

vedi letture

Il giornalista Maurizio Pistocchi, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha analizzato il mercato della Fiorentina: “Se prendiamo come riferimento la scorsa stagione, in cui la Fiorentina ha disputato un buon campionato, va detto che da allora molte cose sono cambiate, a partire dall’allenatore. Pioli, reduce da un’esperienza poco brillante in Saudi League, torna in Serie A con l’obiettivo di dimostrare il proprio valore. L’arrivo di Dzeko rappresenta una mossa interessante: è un giocatore dotato di grande intelligenza tattica e tecnica, anche se pecca di precisione sotto porta. Per il resto, bisognerà capire quale sarà l’organico definitivo.

Oltre al Napoli, ci sono diverse squadre molto forti con cui i viola dovranno misurarsi. Dopo gli azzurri, secondo me, vengono Inter e Juventus. Per quanto riguarda la corsa alla Champions, sarà una sfida serrata tra Roma, Lazio e Milan. La Fiorentina? La vedo come una possibile outsider per la prossima stagione, molto dipenderà dal mercato che farà”.