NAPOLI, È ufficiale rinnovo di Mertens per altri 2 anni

Adesso è ufficiale. Dries Mertens ha rinnovato il suo contratto con il Napoli. Ad annunciarlo è stato, come di consueto il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, con un post sul proprio account Twitter dove viene ritratto assieme al figlio Edoardo e allo stesso giocatore presso il ritiro romano dove la squadra di Gennaro Gattuso è in attesa di disputare la finale di Coppa Italia di questa sera: "Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!" è il testo del post del numero uno azzurro. E subito dopo la nota del club: "La SSC Napoli è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Dries Mertens. L'attaccante ha siglato un accordo in azzurro per altre due stagioni con opzione per la terza".