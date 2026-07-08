Il Napoli blocca Zeballos, già accostato alla Fiorentina. Noa Lang in ritiro con Allegri

Il Napoli blocca Zeballos, già accostato alla Fiorentina. Noa Lang in ritiro con AllegriFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:30News
di Redazione FV

L'esterno olandese del Napoli Noa Lang, accostato anche alla Fiorentina, secondo quanto riporta Sky Sport partirà in ritiro conla squadra partenopea perché Allegri vuole valutarlo ma è nella lista di diverse squadre, tra cui la Roma perché a Gasperini è sempre piaciuto, anche se ora i giallorossi hanno altre priorità.

Proprio il Napoli è forte su un altro esterno accostato alla Fiorentina nei giorni scorsi, ossia Exequiel Zeballos in scadenza (e in rottura) con il Boca Juniors. Il club partenopeo lo svrebbe già bloccato.