Il Napoli blocca Zeballos, già accostato alla Fiorentina. Noa Lang in ritiro con Allegri
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L'esterno olandese del Napoli Noa Lang, accostato anche alla Fiorentina, secondo quanto riporta Sky Sport partirà in ritiro conla squadra partenopea perché Allegri vuole valutarlo ma è nella lista di diverse squadre, tra cui la Roma perché a Gasperini è sempre piaciuto, anche se ora i giallorossi hanno altre priorità.
Proprio il Napoli è forte su un altro esterno accostato alla Fiorentina nei giorni scorsi, ossia Exequiel Zeballos in scadenza (e in rottura) con il Boca Juniors. Il club partenopeo lo svrebbe già bloccato.
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