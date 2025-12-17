Napoli a Riad con Lukaku in panchina, ma perde Olivera

(ANSA) - NAPOLI, 17 DIC - Arriva da Riad la notizia di un nuovo infortunio per il Napoli che - in vista della semifinale della Supercoppa in programma domani sera contro il Milan - perde Mathias Olivera. L'esterno uruguaiano oggi non si è allenato per un leggero affaticamento al polpaccio e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Sulla fascia sinistra il tecnico Conte potrà contare domani su Spinazzola e Gutierrez, ritornati dopo i rispettivi infortuni. Oggi, intanto, si è allenato in gruppo Romelu Lukaku, assente dal ritiro estivo per infortunio, che domani sarà in panchina e si prepara a fare il suo rientro in campo. (ANSA).