Losanna-Fiorentina, finisce qui: viola sconfitti 1-0 e volano ai playoff
Ennesima sconfitta per la Fiorentina, che perde 1-0 contro il Losanna in Svizzera. I viola non riescono a rimontare il gol di Sigua e si piazzano al quindicesimo posto del maxi-girone di Conference League, volando ai playoff del torneo. L’accoppiamento è Fiorentina/Rijeka vs Jagiellonia/Omonia. Il 16 gennaio è previsto il sorteggio.
FirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquistidi Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Angelo GiorgettiFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
