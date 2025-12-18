Losanna-Fiorentina, finisce qui: viola sconfitti 1-0 e volano ai playoff

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 22:58Primo Piano
di Niccolò Santi

Ennesima sconfitta per la Fiorentina, che perde 1-0 contro il Losanna in Svizzera. I viola non riescono a rimontare il gol di Sigua e si piazzano al quindicesimo posto del maxi-girone di Conference League, volando ai playoff del torneo. L’accoppiamento è Fiorentina/Rijeka vs Jagiellonia/Omonia. Il 16 gennaio è previsto il sorteggio.