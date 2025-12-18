Losanna-Fiorentina 1-0, le pagelle: disastro totale, si salva solo Martinelli
MARTINELLI - Dopo un primo tempo tranquillo nella ripresa incassa il gol di Sigua ma poi è determinante su Lekoueiry e poi su Butler. Almeno lui regala un barlume di speranza, 6,5
PONGRACIC - Un paio di chiusure efficaci nel corso del primo tempo, ma quando prova a partir palla al piede son dolori, e nel secondo tempo fa poco per arginare gli avversari, 5
PABLO MARÌ - Primo tempo di ordinaria amministrazione poi nella ripresa osserva Lekoueiry impegnare Martinelli dopo il vantaggio svizzero, 5
VITI - Incerto anche negli appoggi nel corso del primo tempo, non va meglio nella ripresa, 5
KOUADIO - Comincia un po’ contratto, con un disimpegno difensivo di testa rischioso, poi si scioglie e poco prima della mezz’ora trova un buon cross per Piccoli. Più ordinato nella ripresa ma non può bastare, 5,5
Dal 37’st DODÒ - S.v.
RICHARDSON - In avvio sembra quello con più voglia, ma solo perchè intorno a lui c’è il nulla, 5,5
Dal 23’st MANDRAGORA - Al piccolo trotto, il suo ingresso in campo non cambia l’inerzia, 5
NICOLUSSI CAVIGLIA - Poche idee in mezzo al campo e anche sui lanci manca misura. Stessa musica nella ripresa, 4,5
SOHM - Troppi errori sui primi palloni giocati. Errori che conferma col passare del tempo nonostante un tiro nel finale, 4,5
KOUAMÈ - Torna titolare dal 1’ dopo parecchio tempo vestendo i panni del quinto di centrocampo sulla sinistra. Fa quel che può, 5,5
Dal 5’st FORTINI - Entra male in partita facendosi sorprendere sul gol svizzero. Prova a metterci corsa ma non era al meglio fisicamente, 5
DZEKO - Un paio d’imbucate in profondità in mezzo parecchi palloni giocati con troppo ritardo. Per il resto non pervenuto, 4,5
Dal 23’st GUDMUNDSSON - Poche idee e qualche controllo sballato, tutt’altro che in grado di cambiar volto alla squadra, 5
PICCOLI - In difficoltà nella prima mezz’ora in cui si vede con una sola girata al volo, su cross di Kouadio, respinta dalla difesa svizzera. Sempre peggio col passare dei minuti, 4
Dal 23’st KEAN - Appena entrato si fa pizzicare in fuorigioco e comunque non sfrutterebbe una grossa occasione lanciato a rete. Arriva al tiro con un diagonale che il portiere respinge ma è davvero poca roba, 5
VANOLI - Molto turnover nelle sue scelte, c’è Viti non Ranieri in difesa mentre sulle corsie esterne vanno Kouadio e Kouamè, davanti tocca a Dzeko e Piccoli. Il primo tempo è deludente sotto ogni aspetto, fisico e tattico, con gli Svizzeri più vogliosi e meritatamente avanti a inizio ripresa. I cambi non cambiano niente, più o meno come il suo arrivo sulla panchina viola, 4
