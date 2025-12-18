La Fiorentina chiude al quindicesimo posto in league-phase. Ecco le possibili avversarie

La Fiorentina chiude al quindicesimo posto la league-phase di Conference League. Sei gare, tre vittorie e tre sconfitte, con otto gol fatti e cinque subiti, i viola falliscono la qualificazione diretta agli ottavi di Conference League e dovranno passare dai playoff. Con la classifica completa, possiamo già sapere l'accoppiamento da cui uscirà l'avversario per la squadra di Vanoli. La Fiorentina giocherà contro lo Jagellonia (Polonia) o l'Omonia Nicosia (Cipro). La gara d'andata si giocherà giovedì 19 febbraio in trasferta, il ritorno sette giorni dopo, il 26 febbraio, al Franchi.
 