FirenzeViola La Fiorentina si scansa contro il Losanna e pensa solo all'Udinese. L'ennesima offesa di una stagione disastrosa

La Fiorentina perde anche a Losanna e, pur passando il turno e accedendo ai sedicesimi che si giocheranno a febbraio, resta inghiottita nel vortice negativo che la sta risucchiando da mesi. Un tunnel senza fine, nella settimana che ci porterà alla sfida interna con l'Udinese, decisiva per il futuro di Paolo Vanoli ma anche forse dell'intera stagione viola.

Una prestazione offensiva

I viola semplicemente non hanno giocato questa partita, accontentando coloro che chiedevano di snobbare la Conference per concentrarsi sul campionato. Ce lo dirà il Franchi domenica se questa prestazione, l'ennesima indegna, sarà quanto meno servita per arrivare freschi allo scontro con i bianconeri. Per ora la Fiorentina ha perso la faccia anche in Europa con una prestazione che è stata offensiva per i mille tifosi presenti in Svizzera, oltre che per qualsiasi tifoso viola sparso per il mondo.

Una pochezza indescrivibile

Vanoli ha scelto di fare un turnover profondo, ottenendo come risposta una lunga serie di insufficienze che vanno dal grave al molto grave, anche da parte di quei giocatori che avrebbero potuto mettersi in mostra. Non ci sono più parole per descrivere la pochezza che la Fiorentina mette in campo partita dopo partita. Dzeko, dovrebbe spiegare col megafono il motivo per cui viene schierato titolare. A fargli compagnia dovrebbe esserci anche Piccoli, che pare affetto da labirintite, soprattutto quando si trova a pochi passi dalla porta. Ma sono in buona compagnia, visto che per l'ennesima volta non ha funzionato niente.

Occasione persa

Come detto Vanoli ha scansato questa partita per puntare con decisione alla partita contro l'Udinese. E poco importa se con una vittoria per 2-0 avresti potuto saltare un doppio, fastidioso turno di Conference. Il problema, per tutti, diventerà evidente nel caso in cui domenica la squadra non dovesse trovare la prima vittoria stagionale. Significherebbe aver gettato l'occasione europea senza un motivo.

Agire subito o arrendersi

Resta evidente che questa squadra, questo gruppo, questa società, continua a fare acqua da tutte le parti. Il tempo delle decisioni forti forse ancora non è scaduto ma a breve lo sarà. Commisso e i suoi collaboratori devono decidere se rompere gli indugi e provare il tutto per tutto o se continuare a dare fiducia a chi naviga a vista da mesi. In questo secondo caso, il fallimento sarebbe quasi certo, perché è ormai chiaro che le soluzioni non pioveranno dal cielo. Il mercato è alle porte e sarà l'ultima vera occasione per provare a cambiare le carte in tavola, almeno in parte. Lasciare tutto vorrebbe dire essersi già arresi con diversi mesi d'anticipo. Altra cosa che la Fiorentina e i suoi tifosi non meritano.