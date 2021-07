NANI, Sono curioso di vedere se Italiano si confermerà

Il dirigente sportivo Gianluca Nani ha parlato a TMW Radio, intervenendo in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto.

Qual è l'allenatore o la squadra che è più curioso di vedere all'opera?

"Ci sono parecchi punti e parecchi aspetti che destano curiosità e attenzione. Le squadre non sono ancora pronte quindi è ancora presto per dare un giudizio o per dire qualcosa, ma di allenatori ce ne sono molti e uno di questi è Mourinho. Voglio vedere come si cala in una realtà un po' diversa da quelle che ha vissuto fino ad adesso. Di certi allenatori poi lo sappiamo: Spalletti è straordinario, lo stesso lo è Gasperini poi non voglio mancare di rispetto a nessuno. Anche Pioli ha fatto molto bene, ma mi interessano e mi incuriosiscono tantissimo Allegri, Inzaghi che sono voglioso di capire come si riproporrà in una realtà diversa da quella in cui ha vissuto negli ultimi 20 anni. Quelli che mi destano maggiore curiosità però sono i giovani emergenti e mi vengono in mente Zanetti a Venezia, Dionisi al Sassuolo e Italiano come si confermerà in una grande squadra. Questi sono i tre allenatori giovani, emergenti, nuovi un po' ai grandi palcoscenici, ma che hanno fatto molto bene nella passata stagione e sarà bellissimo. Abbiamo perso un grandissimo allenatore come De Zerbi, ma ha fatto un lavoro straordinario. Ora ci sono tre giovani, tre nuovi talenti, che è interessante vedere come si confermano nel nuovo campionato. Uno è con una squadra neopromossa e dovrà fare un po' più di fatica degli altri, mentre i due restanti hanno Fiorentina e Sassuolo che sono due squadre da media-alta classifica. Poi ci sono come sempre le sorprese, ma è un campionato, per tutti questi aspetti, che si presenta come estremamente accattivante, interessante e curioso. La spinta della vittoria degli Europei aumenterà ancora di più l'attenzione e l'attesa perché tanta gente è tornata vicina al calcio. Sarà un bel campionato con tanta partecipazione e speriamo di divertirsi".